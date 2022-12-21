مبادرة أهلية في الكورة لبناء مدرسة أساسية كوقف تعليمي

الوكيل الاخباري - بدأت جمعية "السنابل الذهبية" من خلال فريقها المهني التطوعي (مبادرون)، اليوم الأربعاء، ببناء مدرسة أساسية مختلطة بين منطقتي بيت إيدس وكفر راكب، والتي ستسجل كوقف تعليمي لصالح مديرية التربية والتعليم للواء الكورة غربي إربد.



وقال رئيس الجمعية فادي مقدادي لـ (بترا)، إن مبادرة الجمعية لبناء المدرسة على قطعة أرض متبرع بها من قبل أحد المحسنين بمساحة 800 متر مربع، جاء لإنهاء معاناة طلبة الصفوف الأساسية القاطنين في الأحياء الواقعة بين بلدتي بيت إيدس وكفر راكب، والذين يضطرون لقطع مسافات بعيدة واستخدام وسائل النقل للوصول إلى مدارسهم في كلتا البلدتين.

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