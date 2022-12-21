الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 21-12-2022 12:14 ص

أبو حسان رئيساً لمجلس أمناء جمعية رجال الأعمال

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 الوكيل الاخباري - اختار مجلس أمناء جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اجتماعه الأول للعام الحالي، اليوم الثلاثاء، خلدون أبو حسان رئيساً للمجلس، وأيمن حتاحت نائباً للرئيس، والمهندس عبد الرحيم البقاعي أمينا للسر.

وحسب بيان للجمعية، ناقش مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع المهمة إلى جانب وضع آلية لعمله للفترة المقبلة، وتحديد الأولويات بالنسبة للقطاع الخاص الأردني وبما يسهم في إيصال رؤيته لأصحاب القرار، بالإضافة إلى عقد اجتماعاته بشكل دوري.

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