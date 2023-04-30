الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

عمر جويعد: المدن الصناعية تمثل العامل الأردني بأبهى صوره

علّوش يؤكد أهمّيّة الاستثمار في قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها

مبادرة إربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة تنظمان أمسية أدبية

الصحفي سليم المعاني في ذمة الله

وفاة عامل وافد اثر سقوطه عن عمارة في عمان

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الأردن يعلن عن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

وفد برازيلي تعاوني يزور الوطني للبحوث الزراعية

اختتام فعاليات المخيم الإرشادي لمديرية شباب إربد

افتتاح بازار أصيلة لدعم النساء المُنتجات في عمان

الأحد، 30-04-2023 07:55 م

مبادرة إربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة تنظمان أمسية أدبية

4202320221110595871416


الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة اربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة وبالتعاون مع مديرية ثقافة اربد مساء اليوم الأحد، أمسية أدبية بعنوان "فضاءات نيسان"، وذلك بمناسبة تتويج لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023، والاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

وقال رئيس مبادرة إربد تقرأ محمود علاونة، ورئيس جمعية عالم المعرفة الأديب محمد الطعاني خلال الأمسية التي أدارتها الدكتورة الشاعرة شفاء المستريحي، بحضور مدير تربية لواء بني عبيد الدكتور زهير الرباعي، وبحضور مدير آثار اربد الدكتور زياد غنيمات، إن الإنجازات والازدهار والبناء الذي تحقق بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وبسواعد العمال، هي معالم العطاء الماثلة بشموخ الوطن وعزته وشواهد فخر تسمو بمسيرة الأردن الخيرة لتشمل جميع مناحي الحياة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202125105835100437972

عمر جويعد: المدن الصناعية تمثل العامل الأردني بأبهى صوره

1020212394248668901015

علّوش يؤكد أهمّيّة الاستثمار في قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها

w

الصحفي سليم المعاني في ذمة الله

الدفاع المدني 2

وفاة عامل وافد اثر سقوطه عن عمارة في عمان

42023266589279561407

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

420231715139134126786

الأردن يعلن عن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

أخبار متعلقة
download

بلدية إربد تتعامل مع حالات سقوط أشجار

1202329194236434747947

بني هاني: مجلس محافظة إربد يتابع طرح عطاءات الأشغال بوقتها المحدد

340652384_565046315729391_2373841076058929554_n

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

بئر مياء -(تعبيرية)

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

1681045350645

البازارات الخيرية وجهة لعرض المنتجات اليدوية الإبداعية

1

حوارية في إربد حول المواطنة الصالحة