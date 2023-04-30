مبادرة إربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة تنظمان أمسية أدبية

الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة اربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة وبالتعاون مع مديرية ثقافة اربد مساء اليوم الأحد، أمسية أدبية بعنوان "فضاءات نيسان"، وذلك بمناسبة تتويج لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023، والاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.



وقال رئيس مبادرة إربد تقرأ محمود علاونة، ورئيس جمعية عالم المعرفة الأديب محمد الطعاني خلال الأمسية التي أدارتها الدكتورة الشاعرة شفاء المستريحي، بحضور مدير تربية لواء بني عبيد الدكتور زهير الرباعي، وبحضور مدير آثار اربد الدكتور زياد غنيمات، إن الإنجازات والازدهار والبناء الذي تحقق بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وبسواعد العمال، هي معالم العطاء الماثلة بشموخ الوطن وعزته وشواهد فخر تسمو بمسيرة الأردن الخيرة لتشمل جميع مناحي الحياة.

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