حوارية في إربد حول المواطنة الصالحة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي اربد، اليوم السبت، جلسة حوارية حول "المواطنة الصالحة" تحدث خلالها الواعظ محمد سعيد أبو زيتون، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.



وأوضح أبو زيتون أن المواطنة تعبير عن حقيقة الصلة التي تربط المسلم بغيره، وهي علاقة ترتبط بسلوك الفرد وتحمله على العمل للحفاظ على الوطن ومقدراته



لافتا إلى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) وفي هذه الآية تعبير صريح للمواطنة الصالحة.

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