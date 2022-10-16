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الأحد، 16-10-2022 01:08 م

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

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الوكيل الاخباري- نظّمت مبادرة حقق، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، فعاليّة "بناء الفريق"، بمشاركة 55 ضابط ارتباط وإداريا من كوادر وزارة التربية والتعليم، من جميع محافظات المملكة، إلى جانب القائمين على المبادرة من المؤسسة.

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وهدفت الفعاليّة التي تم تنفيذها في محافظة العقبة إلى تعزيز قيم العمل المشترك، وتطوير قدرات العاملين على المبادرة، إلى جانب تطوير مهارات الاتصال والتواصل بين أعضاء الفريق أنفسهم، ومع المنتسبين للمبادرة.


وناقشت الفعاليّة، التي استمرت يومين، خطط العمل المستقبليّة، إضافة إلى ورش عمل وتمارين وأنشطة، عززت روح الفريق بين المشاركين.


ومبادرة حقق مبادرة شبابية انطلقت في العام 2013 مستهدفة طلبة المدارس في مختلف محافظات المملكة من كلا الجنسين، ويتم تنفيذها حاليّاً بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وتفعيلها ضمن برامج ونشاطات الوزارة، وتنفيذ فعالياتها في مدارس المملكة كافّة، بشكل تدريجي.


وتركز المبادرة على بناء وتطوير المهارات الحياتية والشخصية والقيادية والمجتمعية للشباب والشابات، بشكل يعزز من روح الانتماء والولاء والمواطنة الفاعلة عندهم، إضافة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي بشكل يخدم متطلبات المجتمع الأردني.

 




 

 


 

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