التربية تتابع شكاوى "النمل الأبيض" بمدرسة البيضاء في ماركا - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

اشتكى أولياء أمور من وجود نمل أبيض في مدرسة البيضاء الأساسية المختلطة في لواء ماركا اليوم الخميس .

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من جهته قال مدير تربية لواء ماركا الدكتور أجمل طويقات إن التربية تابعت الشكوى وتم تشكيل لجنة لرصد حجم انتشار "النمل الأبيض".



وأضاف أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل الوزارة حرصاً على مصلحة الطلبة .

على صعيد آخر ورد موقع "الوكيل الإخباري" شكوى بوجود نمل أبيض في مدرسة سلبود الاساسية المختلطة في سحاب .



من ناحيته نفى مدير تربية لواء سحاب الشكوى مضيفاً أنه سيتم تعليق الدوام اليوم الخميس الساعة 12 ظهراً ورشها احترازياً .



وأضاف لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم رش كافة المدارس في اللواء على مدار الثلاثة أيام القادمة " احترازياً" .





