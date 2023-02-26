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الأحد، 26-02-2023 10:40 م

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية إربد الجامعية

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الوكيل الاخباري - أطلق فريق بسمة غزل التطوعي من طلبة كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، مبادرة لتبادل الكتب الجامعية في حرم الكلية بهدف تعميم الفائدة بين الطلبة للاستفادة من الكتب .

وأوضح الطلبة القائمون على المبادرة أن فكرتهم جاءت لتحقيق أهداف عدة من بينها الحفاظ على الكتاب الجامعي، والتوفير المادي على زملائهم في الجامعة، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه العلم والجامعة .

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