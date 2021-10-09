مبادرة لتكريم عمّال الوطن

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية أرض العز للثقافة والتراث اليوم السبت مبادرة "كِرام الحي" الهادفة الى تكريم عمّال الوطن العاملين في مختلف المناطق السكنية، باعتبارهم جيران الجميع.



وتقوم مبادرة "كِرام الحي" التي تتبناها الجمعية على مستوى المملكة على حث الجمعيات والأندية ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والمساجد وأهالي وسكّان الأحياء والمناطق السكنية على تكريم عمال الوطن بصفتهم كِرام الحي الذين يعملون بصمتٍ في أحيائهم ومناطق سكنهم".

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