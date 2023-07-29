مباشرة صيانة جسر بالبلقاء الأحد

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام عن بدء اعمال صيانة فواصل التمدد للجسر الواقع بالقرب من مركز صحي الشهيد محمد العدوان في منطقة الرامة على طريق البحر الميت، اعتبارًا من يوم صباح يوم الاحد.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم السبت، إنه سيتم اجراء تحويلات مرورية على الجسر في منطقة العمل بشكل جزئي، إذ سيتم اغلاق المسرب الايمن باتجاهي الجسر وذلك لتنفيذ اعمال الصيانة اللازمة ومن ثم الانتقال الى المسرب الاخر تباعًا بحسب الإشارات الارشادية التي سيجري تركيبها.

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