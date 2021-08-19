مبنى جديد لمحكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة قاضي القضاة أن محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية، ستباشر أعمالها في مبناها الجديد، الواقع على تقاطع شارع مصعب بن عمير مع شارع خولة بنت الأزور (مقابل مقبرة أم الحيران)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 22 آب، وذلك لتقديم خدمات توثيق عقود الزواج والمعاملات المتعلقة بها.

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وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، اليوم الخميس، إن الدائرة تقوم حالياً باستكمال التجهيزات الفنية المرتبطة بشبكات نقل البيانات، ومتطلبات الانتقال الكامل للمحكمة إلى المبنى الجديد، وذلك ضمن اختصاصات القضايا، والتنفيذ إضافة لمكاتب الإصلاح الأسري، والنيابة العامة الشرعية.



وأضاف العمري أن هذه الاجراءات، تأتي ضمن خطة الدائرة لتحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم خدمة فضلى للمواطنين ومراجعي المحاكم الشرعية، ونظراً للزيادة المضطردة في أعداد المراجعين، وارتفاع الطلب على خدمات المحاكم بمختلف أنواعها.



وبين أن المبنى الجديد تزيد مساحته على الألفي متر مربع، وسيتم اشغاله وفق تخطيط مكاني يعتمد خط سير تقديم الخدمة، وبحيث يتم مراعاة متطلبات السلامة العامة، واحتياجات ذوي الإعاقة مع وجود مواقف للسيارات، الأمر الذي سيسهم بتحسين نوعية الخدمات المقدمة وبشكل ملحوظ.



ولفت العمري إلى أن المبنى الحالي الذي تشغله هذه المحاكم، والواقع على دوار الشرق الأوسط، سيخصص فقط لمحكمة التوثيقات الشرعية.

