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الأربعاء، 15-02-2023 08:10 م

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمحاربين القدامى

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الوكيل الاخباري - استقبل متحف الدبابات الملكي، اليوم الأربعاء، عدداً من ضباط وضباط صف وأفراد كتيبة الحسين الآلية 2 أم الشهداء ومتقاعديها وفاء لهم بيوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين.

وتضمن الاحتفال الذي أقامه المتحف لقاء حوارياً بين جيلين ممن خدموا بكتيبة الحسين الآلية/2 الثانية أم الشهداء، استرجع متقاعدوها ذكرياتهم خلال خدمتهم في هذه الكتيبة الخالدة، وأبدى مرتبات الكتيبة من العاملين فخرهم واعتزازهم بما قدمته الأجيال التي سبقتهم بالخدمة، وأكدوا حرصهم بأن يواصلوا المسيرة التي بدأها السابقون محافظين على إرث وتاريخ الكتيبة الخالدة.

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