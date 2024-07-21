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الأحد، 21-07-2024 09:49 ص

متخصصون يعاينون كتاب "عبقرية التأسيس.. قراءات في حياة الملك عبدالله الأول وفكره"

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الوكيل الاخباري -عاين باحثون متخصصون في ندوة حوارية ، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، كتاب "عبقرية التأسيس..قراءات في حياة الملك عبد الله الأول ابن الحسين وفكره"، الصادر عن وزارة الثقافة، وتضمن الأوراق البحثية التي شاركت ضمن ملتقى عمان الرابع عام 1995.

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وفي الندوة التي رعتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وحضرها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشا، والعين محمد داودية رئيس لجنة الثقافة، وشارك فيها الباحثون الدكتور عليان الجالودي، والدكتور جمال الشلبي، والدكتور جورج طريف، وأدارها الدكتور غالب عربيات.


وقالت النجار ، إنه بوجود هذا العدد المهم من شباب وشابات الأردن، فإنه آن الأوان لنا في الأردن أن نطل من خلالكم على القصص الوطنية والسردية الأردنية، وعلى كيف لنا في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة العربية والعالم، ومن هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في غزة، وبالرغم من كل هذه التحديات الهائلة التي يواجهها الأردن، عليكم أيها الشباب أن تعتزوا وتحتفوا بصمود الأردن الذي ما كان أن يتحقق لولا إننا نقف الآن على آلاف السنين من الحضارات الإنسانية الممتدة غير المنقطعة في الأردن.


ونوهت النجار إلى ما تم إنجازه خلال المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية، والتي انطلقت من عبقرية التأسيس التي صاغها فكر المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.


ودعت الشباب إلى أن يطلوا بعمق وتفكير على السردية الوطنية الأردنية التي انطلقت من عبقرية استثنائية، مشيرة إلى أن اليوم الموافق 20 من تموز يصادف ذكرى استشهاد الملك المؤسس على أبواب القدس.

 








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