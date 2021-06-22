متسول ومتسولة يملكان المركبات والمال يشعلان مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - أشعلت تصريحات صحفية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة الراهنة ، مواقع التواصل الاجتماعي ، حول ضبط متسولين - متسول ومتسولة - ، تم الاكتشاف لاحقا ، بأنهما يملكان مركبات " موديلات جديدة" ، ويتقاضيان رواتبا شهرية، معتبرين ذلك رسالة واضحة للأردنيين بعدم الالتفات لهؤلاء الذين يستعطفون المارة.

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متسولة تمتلك سيارتين

فقبل أيام ضبطت مكافحة التسول إحدى السيدات تمارس أعمال التسول أمام مجمع عيادات طبية تابع لمستشفى في احدى مناطق العاصمة عمان ، تقوم باستعطاف مراجعي العيادات بحجة حاجتها لشراء ادوية ودفع نفقات علاجها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي حينها ، أن هذه المتسولة تم ضبطها وفق الأصول وإجراء دراسة اجتماعية لحالتها الاجتماعية استنادا إلى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تبين انها تملك سيارتين إحداهما شحن عمومي نوع مرسيدس موديل 2011 وسيارة أخرى نقل مشترك خصوصي ، إضافة أن لديها سوابق بتهمة الإيذاء .

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متسول عائلته تمتلك مؤسسة

كما تم ضبط خلال شهر حزيران الحالي احد الاشخاص يمارس اعمال التسول في عمان الغربية وتحديدا منطقة إشارات خلدا حيث يقوم باستعطاف المواطنين بحجة ودافع الفقر في اسرته.



وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ، أن المتسول تم ضبطه وفق الاصول وبحوزته مبلغ مالي وقدره 30 دينار، وبعد اجراء الدراسة الاجتماعية لحالة المتسول والاسرة استنادا الى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية تبين ان حالته الاجتماعية اعزب من مواليد عام 1982 وانه يمتلك مركبة نوع "هونداي" نقل مشترك خصوصي موديل 1999، واما الاسرة فانها تمتلك مؤسسة فردية قائمة براس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات ) اضافة الى سيارة نوع فورد موديل 2016 وسيارة نوع هونداي موديل 2000 وسيارة نوع تويوتا شحن عمودي موديل 1990 وسيارة نوع اسوزو شحن 2001 اضافة الى راتب ضمان قدره 425 دينار.



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