متصرفية الأغوار الشمالية تحذر من احتمالية تشكل السيول

الوكيل الإخباري - دعت متصرفية لواء الأغوار الشمالية، المواطنين في اللواء إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبا لمخاطرها المحتملة خلال المنخفض الجوي.

اضافة اعلان



وقال متصرف اللواء رئيس لجنة السلامة العامة الدكتور علي الحوامدة إن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة، تحذر المواطنين القاطنين بالمناطق المنخفضة قرب الأودية ومجاري السيول، وخاصة من مربي المواشي القاطنين في بيوت الشعر، بضرورة الالتزام بالابتعاد عن مساكنهم خلال المنخفض الجوي حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.



وأكد استعداد البلديات والدوائر المعنية في اللواء للظروف الجوية، لافتاً إلى تجهيز فرق الطوارئ لبلديات اللواء والدوائر المعنية من سلطة وادي الأردن والأشغال العامة والخدمات المشتركة وتنظيف وتسليك عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول المنتشرة على شبكات الطرق العامة في اللواء.



وبين أن جولات يومية تقوم بها المتصرفية والبلديات والدوائر المعنية لتفقد عبارات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية لتلك الغاية، مع التركيز على المناطق الساخنة لتشكل السيول في منطقتي الكريمّة والمشارع.