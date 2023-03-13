متصرّف لواء الرمثا يؤكّد أهميّة سلامة البيئة التعليميّة

الوكيل الإخباري- أكد متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي أهمية أمن وسلامة البيئة التعليمية والمدرسية في إنجاح العملية التربوية.

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وقال المجالي خلال زيارته اليوم الاثنين مدرسة الفاروق الأساسية للبنين، إن أي إساءة للمعلم هي إساءة لكامل العملية التربوية والتعليمية، مشددا على دور الأجهزة الأمنية في المحافظة على كرامة المعلم، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والتعامل مع كل ما يعكر صفو العملية التعليمية والتربوية بحزم وجدية.



وتأتي الزيارة عقب اعتداء أشخاص على حرم المدرسة والتعرض بالضرب لأحد المعلمين فيها.



من جانبه ثمن مدير التربية والتعليم أحمد الملكاوي، الزيارة وسرعة استجابة ووقوف الحاكمية الإدارية إلى جانب المعلم وحرصها على سلامة البيئة التعليمية.



وحضر الزيارة رئيس مركز أمن الرمثا المقدم طارق الخوالدة ورئيس قسم التعليم العام محمد العزايزة.