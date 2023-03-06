الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

ورش توعوية حول الإسعافات الأولية بمساجد الرمثا

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الإثنين، 06-03-2023 10:00 م

ورش توعوية حول الإسعافات الأولية بمساجد الرمثا

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الاثنين، عددا من الورش التوعوية حول طرق تقديم الإسعافات الأولية الطارئة، بالتعاون مع مديرية صحة لواء الرمثا ولجنة صحة المجتمع ومركز التكافل الصحي التابع لجمعية التكافل الخيرية.

وتتضمن الورش سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية التعليمية يقدمها مركز التكافل الصحي في عدد من مساجد مدينة الرمثا، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهم المبادئ المتعلقة بالإسعافات الأولية للتعامل الأمثل والآمن مع الحالات الطارئة حال حدوثها، وصولا إلى مجتمع مُسعف.

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