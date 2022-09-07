متى يتم حظر مواقع الكترونية في الأردن؟

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكدت هيئة الاعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء إن قرار حجب مواقع إلكترونية يعود إلى مخالفتها للقوانين والأنظمة.



وقالت الهيئة لـ "الوكيل الإخباري" إنها تقوم بحظر المواقع الالكترونية غير المرخصة والمخالفة وذلك من بعد تلقيها شكوى من الجهات المسؤولة.



وبينت أن المواقع التي تروج لمنتجات غير معروفة قد تلحق ضررا بالمواطنين تقوم بحظرها فور تلقيها بلاغا بمخالفتها.



ونوهت الهيئة أنها خاطبت وحدة الجرائم الإلكترونية لمراقبة الصفحات الغير مرخصة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .



وأشارت إلى أنه في حال ورود شكوى بوجود موقع الكتروني مرخص يقوم بالترويج لمنتج مخالف يتم احالته للقضاء.



وأوضح أن عدد المواقع الإلكترونية المحظورة في الأردن قليلة.



وحجبت هيئة الإعلام عددا من المواقع الإلكترونية امس الثلاثاء تقوم بالترويج والتسويق لمنتجات دوائية وبيعها دون الحصول على التراخيص اللازمة.