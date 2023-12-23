مجالس المحافظات تدعم التدريب المهني بسيارات هايبرد وكهربائية

الوكيل الإخباري - استلمت مؤسسة التدريب المهني من مجالس المحافظات، مجموعة من السيارات الهايبرد والكهربائية، في إطار جهودها لدعم وتطوير قطاع التدريب المهني.

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وبحسب بيان صحفي من المؤسسة اليوم السبت، تبرعت المجالس للمعاهد بـ 7 سيارات هايبرد، و5 سيارات كهربائية حديثة، ستسهم بشكل كبير في عمليات التعليم والتدريب للشباب والشابات في عدد من مشاغل المؤسسة.



وأثنت المؤسسة على دعم مجالس المحافظات في سياق جهود المؤسسة لتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بشكل فعّال، وفي اتجاه توفير فرص عمل مستدامة ومناسبة لهم، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.

