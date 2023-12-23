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السبت، 23-12-2023 12:51 م

معدل صندوق التقاعد للمهندسين: عدم إلزامية سداد الاشتراكات أول خمس سنوات للخريجين واستحداث شريحة تقاعدية بقيمة 150 دينارا

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الوكيل الإخباري - قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين، يهدف إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق.

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وأشار في تصريح اليوم السبت، إلى أن النظام المعدل يهدف إلى تشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارا، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق، حيث شمل فترة سماح للمهندسين حديثي التخرج، وذلك بعدم إلزامية سداد الاشتراكات للسنوات الخمس الأولى من التخرج، حتى لو كانوا يعملون، فهم غير ملزمين بسداد الاشتراكات التقاعدية.


وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين رقم (84) لعام 2023.


وأضاف الزعبي أن النظام المعدل سمح للمهندسين الراغبين بضم السنوات السابقة دون سداد الرسوم الإضافية المترتبة على الاشتراكات التقاعدية عن تلك السنوات، والحصول على الإعفاء وفقا للنظام، وهذا يعطي الفرصة للمهندسين الذين لم يكونوا مشتركين بالصندوق في السابق، بضم تلك الفترات دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.


وأشار إلى أن النظام المعدل سمح أيضا بتأجيل دفع الاشتراكات التقاعدية في حالات معينة ومنها التعطل/ المرض، حيث يمكن تقديم طلب تعطل لمدة تصل إلى 6 أشهر دون ترتب رسوم إضافية، ودون أن تدخل في فترة احتساب الراتب التقاعدي، وكذلك استحداث شريحة 350 دينارا، بهدف السماح للمهندسين الشباب الاشتراك عليها بعد مرور 10 سنوات من التخرج بدلا من الاشتراك على شريحة 500 دينار، ما يخفض قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 25 بالمئة، والإعفاء من الرسوم الإضافية بنسبة 100 بالمئة لمن دون 30 عاماً، وبنسبة 80 بالمئة لمن دون 35 عاماً وبنسبة 50 بالمئة لمن دون 50 عاماً شريطة الدفع دفعة واحدة، وتخفيض عدد الشهور المسددة من 180 اشتراكا إلى 60 اشتراكا فقط، في حالات العجز والوفاة، وتقسيط الاشتراكات التقاعدية المتأخرة للفترة ما قبل تاريخ 2023/12/31 لمدة 7 سنوات دون رسوم إضافية وأقساط ميسرة جدا.


‏وبين الزعبي، أن النظام المعدل يشمل إلزاميَّة الاشتراك في الصندوق لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور، و(43) عاماً للإناث، مضيفا أنه يهدف إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، واستحداث شرائح تقاعدية متوازنة اكتواريا، وإلزامية تسديد العائدات التقاعدية للمهندسين الممارسين للمهنة، والسماح للمهندسين بالانتقال من الشرائح التَّقاعدية دون قيود متعلقة بالعمر، كما يتضمن النظام المعدل أيضاً إجراءات لتخفيض العبء المالي على الصندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم.


وأكد أنه قد بدأ العمل بالنظام المعدل الجديد منذ صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/12/2023، حيث بدأت نقابة المهندسين بتطبيق جميع بنوده وحث الزميلات والزملاء على ضرورة التوجه لتسديد التزاماتهم لصندوق التقاعد، ما يسهم في الحفاظ على ديمومة الصندوق، ويساعده في الإيفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين وعائلاتهم.


وختم الزعبي، إن النظام المعدل لصندوق التقاعد يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها، خاصة دعم فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال.

 




 

 


 

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