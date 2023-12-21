أمين عام "الشباب" يتفقد مركز شبابية في الكرك

الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، عدداً من المراكز الشبابية والمرافق الرياضية بمديرية شباب محافظة الكرك.

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وبحث الجبور مع محافظ الكرك فراس أبو الغنم، سبل النهوض بالواقع الشبابي في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه الشباب والعمل على إيجاد حلول لها.



وفي مركز شباب وشابات الكرك، اطلع الجبور، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية الدكتور ياسين الهليل، ومدير شباب محافظة الكرك الدكتور ثامر المجالي، على سير العمل في المركز، واستمع لرئيس المركز حول الإنجازات التي حققها مركز الشباب ومركز الشابات خلال العام.



واستمع الجبور خلال زيارته مركز شابات المزار إلى شرح مفصل حول أهم البرامج التدريبية والأنشطة التي ينفذها المركز وأعداد المستفيدين من البرامج، حيث جال في معسكر الحسين للشباب واطلع على واقع مرافق المعسكر للوقوف على أبرز احتياجاته اللوجستية، موعزاً بعمل الصيانة اللازمة للصالة الرياضية.



وأكد خلال اجتماع مع العاملين في المراكز الشبابية بالمحافظة، وقوف جميع الأردنيين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة إخواننا في فلسطين، حيث ناقش والحضور آليات تطوير العمل الشبابي في المحافظة، مشيرا إلى خطة تفعيل المراكز الشبابية وما تتضمنه من تمكين العاملين مع الشباب وتطوير البرامج الشبابية وتهيئة البنية التحتية.



وأشار إلى أهمية استقطاب الشباب للمراكز الشبابية وزيادة مشاركتهم بالأنشطة والفعاليات التي من شأنها استثمار أوقات الشباب وتمكينهم وتنمية مهاراتهم.



كما تفقد الجبور مراكز شابات الغوير وشباب شيحان والملعب الخماسي في الياروت، واطلع على واقع البنى التحتية للمرافق وأهم وأبرز متطلباتها واحتياجاتها.