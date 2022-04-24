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الأحد، 24-04-2022 08:54 ص

مجالس المحافظات تعقد أولى جلساتها اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - تعقد مجالس المحافظات كافة، ظهر الأحد، أولى جلساتها برئاسة العضو الأكبر سنّا، يؤدون خلالها القسم (اليمين) المنصوص عليه في قانون الإدارة المحلية، وذلك بناء على دعوة الاجتماع التي وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.

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وعقد الأمين العام للوزارة حسين مهيدات، اجتماعا مع مدراء الشؤون البلدية في مراكز المحافظات وشرح لهم الآلية والترتيبات اللوجستية والإجراءات الإدارية لبداية عقد الاجتماع لحين ترؤس العضو الأكبر سنّا اجتماع مجلس المحافظة، إضافة إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات لعقد الاجتماع وإجراء الانتخابات.
كما قدّم المستشار القانوني نضال أبو عُرابي العدوان، شرحا لجميع الإجراءات القانونية واللوجستية المرتبطة بعقد الاجتماعات، إلى جانب الإشارة إلى مفاصل قانونية قد يحتاج إليها مدراء الشؤون البلدية والمُنسقون خلال الاجتماعات وإجراء الانتخابات.


وأعلن مهيدات، تشكيل غرفة طوارئ الأحد لهذه الغاية بمتابعة مباشرة من الوزير كريشان، إلى جانب استقبال أي ملاحظات أو استفسارات أو أسئلة إدارية أو قانونية من قِبل اجتماعات مجالس المحافظات ومدراء الشؤون البلدية والمُنسقين والإجابة عليها فورا من قِبله أو من قِبل المستشار القانوني، لضمان سير الاجتماعات والانتخابات بالشكل القانوني والإداري المطلوب والمأمول.


وردا عن سؤال عن الأعضاء المسموح لهم بالترشح لمنصبي رئيس مجلس المحافظة ونائبه، قال العدوان، إن الترشيح وفق القانون يقتصر على الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المحافظة، فيما أجاز القانون للأعضاء المُعيّنين المشاركة في عملية الاقتراع وفي لجان المجالس.


وبيّن أنه يجب أن يؤدي أعضاء مجالس المحافظات القسم (اليمين) فرادى بموجب قانون الإدارة المحلية، ولا يجوز أن يتم تأدية القسم (اليمين) بشكل جماعي، مشيرا إلى أنه في حال ترشح العضو الأكبر سنّا لمنصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب الرئيس فإنه يتم الطلب من العضو الأكبر سنّا الذي يليه ترؤس جلسة المحافظة.


 




 

 


 

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