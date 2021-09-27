مجاهد لـ الوكيل : يتساوى الليل والنهار في المملكة الأحد القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/ أم الدامي الفلكي إن النهار سيتساوى مع الليل في مدينة عمان يوم الأحد القادم الموافق 10/3/ 2021 حيث سيكون عدد ساعات النهار والليل 12 ساعة تماما، حيث تشرق الشمس في مدينة عمان يوم الاحد القادم الساعة 6:25 صباحا وتغيب في تمام الساعة 6:25 مساء.

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وأضاف مجاهد لـ " الوكيل الإخباري " أن الليل والنهار سيتساويان في العقبة يوم الجمعة القادمة الموافق 1/10/2021 بينما يتساوى الليل والنهار في دير أبي سعيد شمال المملكة يوم 2/10/2021.



ونوه "لو ذهبنا إلى المناطق الشمالية، سيتساوى الليل والنهار في أنقرة يوم غد الثلاثاء 28/9/2021، بينما لو ذهبنا جنوبا فيتساوى الليل والنهار في صنعاء يوم 21/10/2021 أي بعد حوالي شهر من اليوم تقريبا.



وأوضح مجاهد أن ما يتم تناقله عن تساوي الليل والنهار على الكرة الأرضية يوم الاعتدال الخريفي الذي وافق يوم الأربعاء الماضي الموافق 22/9/2021 غير صحيح ويخالف المفاهيم الفلكية، فعلى الرغم من وجود الشمس عامودية على خط الاستواء، إلا أنه يستحيل تساوي الليل والنهار في جميع أنحاء سطح الأرض في هذا اليوم بسبب كروية الأرض وتغير الموقع الجغرافي شمال وجنوب خط الاستواء، والتي تؤثر على ساعة غروب الشمس وشروقها من يوم لآخر.



وختم مجاهد تصريحه بالقول إنه " لو كانت الأرض مسطحة (مبسوطة ) لتساوى الليل والنهار على الكرة الأرضية طوال العام، وسوف تنعدم علامات الظهر والعصر، وهي مواقيت الصلاة المهمة خلال النهار، وسبق القرآن الكريم جميع الدراسات الحديثة في إثبات كروية الأرض كما جاء في الآية رقم 45 من سورة الفرقان (أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) ومعناها أن الله تعالى شاء أن يجعل ظل الشمس متمدد ويتغير في طوله من ساعة لأخرى وهي حالة يستحيل حدوثها إلا إذا كانت الأرض كروية" .



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