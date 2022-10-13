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الخميس، 13-10-2022 08:59 م

مجلس أمناء جامعة آل البيت ينسب بقرارات جديدة

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الوكيل الاخباري - نسب مجلس أمناء جامعة آل البيت الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي المحافظة وبحضور أعضاء المجلس إلى مجلس التعليم العالي بالموافقة على التقرير النصف سنوي لأعمال الجامعة المالية والإدارية حتى نهاية تاريخ 30/6/2022 والموافقة على تعليمات الوقفية النقدية لجامعة آل البيت لسنة 2022.

كما نسب إلى مجلس التعليم العالي بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة آل البيت للدراسات العليا في عمان، والسير بإجراءات استصدار رخصة لإنشاء الفرع.

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