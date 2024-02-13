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الثلاثاء، 13-02-2024 06:37 م

مجلس إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

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الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة إربد مع مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي، اليوم الثلاثاء، المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، خصوصا التخلص من النفايات في قطاعي الألبسة والمواد التموينية.

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وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، بحضور مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذبابات، ونائب رئيس المجلس منير غرايبة، إن المجلس يضع إمكاناته المتاحة لخدمة القطاع الصناعي ومعالجة الاشكاليات التي تواجهه، انطلاقا من أهميته في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

 

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