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الأحد، 21-01-2024 05:32 م

الكرك: مختصون يدعون إلى بناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - دعا خبراء ومختصون في محافظة الكرك، إلى ضروة تكاتف الجهود لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تشجع على الابتكار والتطوير والاستثمار في هذا المجال.

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وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة تهيئة البيئة المناسبة التي تُعزز تطوير الكفاءات السيبرانية من خلال تنظيم دورات للمتخصصين لمساعدتهم وتشجيعهم على محاربة أي هجوم إلكتروني تدخلي، وتمكينهم من التعامل معه بأسلوب إداري وفني مدروس.

 

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