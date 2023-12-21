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الخميس، 21-12-2023 01:56 م

الحكومة تقر نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة

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الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023م.

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ويأتي النِّظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامَّة من القيام بالمهام التَّنظيميَّة والرَّقابيَّة المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات النَّاظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة وتطويرها.


كما يهدف النّظام إلى وضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الهيئة، ويُحدّد مهام الإدارات والوحدات فيها، وارتباط تلك الوحدات التنظيميَّة وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.

 




 

 


 

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