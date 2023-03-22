مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام معدِّل لنظام التَّأشيرات لسنة 2023م.



ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد مُدد سريان مفعول التَّأشيرات الصَّادرة عن وزارة الدَّاخليَّة والبعثات الأردنيَّة في الخارج، وصلاحيَّتها للدَّخول إلى أراضي المملكة وفقاً لعدد السَّفرات ومُدد التأشيرة ونوعها.

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