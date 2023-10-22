مجلس بلدية إربد الكبرى يؤكد دعمه لموقف الملك من العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - تابع مجلس بلدية اربد الكبرى باهتمام بالغ خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس السبت.

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ويؤكد المجلس البلدي دعمه المطلق لموقف جلالته المشرف تجاه العدوان على غزة والقضية الفلسطينية عموماً.



ويثمن المجلس تلك الرسائل التي وجهها جلالته معبراً بها عن ضمير الشعب الأردني والأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها استنكاره صمت العالم وقوله: (في أي مكان أخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين)، وتأكيده ان حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وانتقاده تطبيق القانون الدولي بانتقائية وكيف باتت حقوق الإنسان تتوقف على الأعراق.



اننا في مجلس بلدية اربد الكبرى نقف خلف جلالته برفضه تهجير الفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم ونعتبرها كما وصفها جلالته "جريمة حرب". ولطالما كان جلالته معبراً عن شعور كل عربي مسلم بتوقعه ان العالم لن يحاسب إسرائيل وسيستمر ظلمها ويدير العالم ظهره.



اننا في بلدية اربد إذ نعبر بوضوح تام عن الموقف الشعبي والرسمي المنسجم تماماً مع الثوابت المستمرة تجاه الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ونؤكد ان الأردن سيبقى السند الدائم والداعم للشعب الفلسطيني في تحرير ارضه وإقامة دولته على تراب فلسطين.



وتشدد البلدية برئيسها وأعضاء مجلسها وموظفيها أنها مستمرة بدعم أهل غزة في هذه المعركة الملحمية التي يخوضونها دفاعاً عن الأمة ولاسترداد حقوقهم وحريتهم.