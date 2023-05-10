الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 11:45 ص

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 1.5 مليون لإقامة مشاريع صحية

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، أن المجلس خصص مليونا و550 ألف دينار، لمشاريع قطاع الصحة على موازنة العام الحالي، داعيا إلى ضرورة الإسراع في طرح العطاءات المدرجة على موازنة المجلس.

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وأوضح في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة باشرت بطرح عطاءات 6 مشاريع، في حين أن 6 مشاريع أخرى بانتظار أن يتم طرح عطاءاتها، لافتا إلى أن أهم مشاريع قطاع الصحة على موازنة المجلس تتمثل بمشاريع توسعة وصيانة المراكز الصحية مثل: مركز صحي بيرين، وحمزة، والرصيفة.


وبين أن مركز صحي أبو الزيغان ومركز التطوير الحضري في منطقة ياجوز ومركز السخنة ومركز الأزرق سيتم المباشرة بأعمال الصيانة والتوسعة لها خلال أيام، وأن الدراسات جارية من أجل إنشاء عدد من المراكز الصحية، منها مركز الزواهرة في الأرض المجاورة لسجن بيرين، ومركز في منطقة أم رمانة، ومركز في منطقة الطافح، وذلك في حال توفر قطع الأراضي اللازمة لذلك.


ونوه الخضري، إلى المشكلة المتمثلة بعدم توفر قطع أراض من أجل إنشاء مراكز صحية عليها، إذ تم تكليف اللجنة الصحية بالمجلس من أجل البحث عن قطع مناسبة لإنشاء مراكز صحية عليها، حيث تعاني عدة مناطق في محافظة الزرقاء من نقص واضح في الخدمات الصحية.


وبخصوص مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم، الذي تم هدمه والإبقاء على مبنى الإدارة فيه، بين الخضري، أن وفدا من وزارة الصحة سيقوم بزيارة الموقع الأسبوع القادم، حيث تتجه النية لإقامة مركز صحي شامل وعيادات أسنان ومبنى لمديرية الصحة في الموقع، مؤكدا ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المشروع، لاسيما أن الموقع حاليا يعتبر مكرهة، وأن بقاءه على ما هو عليه يضر بالبيئة المحيطة، منوها إلى أن المجلس قام بتخصيص ما يلزم من أموال لهذه الغاية .

 




 

 


 

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