سيدة تفقد مهر ابنتها قبل زفافها بأيام في الزرقاء بطريقة غريبة

الوكيل الإخباري-

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ألقت سيدة أردنية مهر ابنتها العروس في القمامة دون قصد في الزرقاء.وفي التفاصيل روت السيدة لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنتها وضعت مهرها في حقيبة سوداء باليه وليس لها حاجة بها لتخبأه بداخلها، مبينة ان أثناء عملية التنظيف المنزلي قامت برمي الحقيبة في القمامة دون أن تعلم أن بداخلها مهر ابنتها.وأضافت أن بعد شهر من الحادثة قررت شراء كسوة العروس وتفاجأت بقول ابنتها أنها وضعت المهر بالحقيبة السوداء البالية.وبدا على صوتها الألم بفقدان مهر ابنتها المقرر حفل زفافها منتصف الشهر المقبل.وأشارت إلى أنها بالكاد تجد لقمة العيش ولا تستطيع تجهيز ابنتها قبل حفل زفافها