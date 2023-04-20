الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

%80 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

ارتفاع إيجارات المساكن في لندن إلى أعلى وتيرة منذ عقد

جندي من القوات المسلحة الأوكرانية يحكي كيف مات فصيله بالكامل تقريبا

صورة - أب يوثق لحظة مؤلمة لتخلف اصدقاء ابنه عن حضور فطور أعدّه لهم، ويوجه رسالة

الإمارات تساعد مصر في عودة جنود الجيش المصري

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن

سيدة تفقد مهر ابنتها قبل زفافها بأيام في الزرقاء بطريقة غريبة

ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

الخميس، 20-04-2023 12:17 م

سيدة تفقد مهر ابنتها قبل زفافها بأيام في الزرقاء بطريقة غريبة

image


الوكيل الإخباري- ألقت سيدة أردنية مهر ابنتها العروس في القمامة دون قصد في الزرقاء.اضافة اعلان


وفي التفاصيل روت السيدة لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنتها وضعت مهرها في حقيبة سوداء باليه وليس لها حاجة بها لتخبأه بداخلها، مبينة ان أثناء عملية التنظيف المنزلي قامت برمي الحقيبة في القمامة دون أن تعلم أن بداخلها مهر ابنتها.

وأضافت أن بعد شهر من الحادثة قررت شراء كسوة العروس وتفاجأت بقول ابنتها أنها وضعت المهر بالحقيبة السوداء البالية.

وبدا على صوتها الألم بفقدان مهر ابنتها المقرر حفل زفافها منتصف الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنها بالكاد تجد لقمة العيش ولا تستطيع تجهيز ابنتها قبل حفل زفافها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202314171830333268800

%80 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

WhatsApp Image 2023-04-20 at 12.31.20 PM

صورة - أب يوثق لحظة مؤلمة لتخلف اصدقاء ابنه عن حضور فطور أعدّه لهم، ويوجه رسالة

484480

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن

الغذاء

الغذاء والدواء: فرق طوارئ لدعم التفتيش الميداني خلال فترة العيد

القدس 3

الأردن سيبقى السند لأهلنا في فلسطين والقدس

tQ5amp7oFQG0ocplpILk0Z1haSCrwtKyGcGLR8aa

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

أخبار متعلقة
وفيات web 2

التربية تنعى الطفل سلطان المشاقبة

P39042Xq7tV9yEg2U0fNGhDF0H2YrxNAZvGqQYWO

الترخيص المتنقل في حديقة بلدية الازرق غدا

وفيات web 2

التربية تنعى حارس مدرسة اليرموك الاساسية

e267c426-ec3f-44fe-ad8c-12a613d96292

بلديه الزرقاء تنفذ حملة لإزالة البسطات المخالفة

wwwwwwww

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

7202231112959221046833

الأردن استورد قرابة 310 آلاف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي