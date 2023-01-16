مجلس محافظة العاصمة يناقش تحديات واولويات المياه

الوكيل الاخباري- عقد مجلس محافظة العاصمة اجتماعا مع شركة مياه الأردن "مياهنا" لمناقشة اهم المطالب و الأولويات التي تحتاجها العاصمة في موضوع المياه، وتحديد الصعوبات التي تواجهها والعمل على حلها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس رئيسه احمد العبدللات والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" محمد العوران ورئيس لجنة المياه والري بالمجلس سامي الخضير ، وعدد من اعضاء اللجنة، اضافة الى عدد من مديري المديريات بالشركة .



وقال الخضير انه تم الاتفاق مع مجلس ادارة الشركة على ان تكون نسبة انجاز مشاريع العام الحالي 100بالمئة، بقيمة 2 مليون دينار، وان يتم طرح العطاءات بشرط تزويد مجلس محافظة العاصمة بكتاب لإصدار سند التزام وان لا تتم الاحالة الا بعد تزويد مستندات الالتزام، اضافة الى اشراك مجلس المحافظة لتحديد الاولويات في مناطق وألوية العاصمة.