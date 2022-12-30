مجلس محافظة عجلون يؤكد أهمية تعزيز التشاركية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، حرص المجلس على تعزيز التشاركية ورفع أعلى درجات التنسيق مع مختلف المؤسسات للارتقاء بآليات العمل لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس وضمن موازنته للعام المقبل 2023 سيعمل على تنفيذ 93 مشروعا لمختلف القطاعات بكلفة قدرت بــ 8 ملايين و687 ألف دينار



مشيرا إلى أنه سيتم وضع استراتيجية وخطة عمل واضحة وفق منهجية مدروسة لتنمية المحافظة سياحيا وبيئيا وزراعيا والعمل بروح الفريق الواحد وفق الأولويات الملحة لإيجاد مشاريع خدمية واستثمارية وتنموية لتوفير فرص للشباب المتعطلين عن العمل.

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