محاضرة بعنوان الشخصية الوطنية الأردنية في كلية القيادة والأركان

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجمع اللغة العربية، الدكتور خالد الكركي، إن الشخصية الوطنية الأردنية استمدت مميزاتها من ثوابت الثورة العربية الكبرى الممزوجة بالأصالة ورحابة الشعب الأردني، ومتأثرة بسمات القيادة الهاشمية وشرعيتها الدينية.



وبين الكركي، في محاضرة ألقاها بكلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، بعنوان "الشخصية الوطنية الأردنية" للدارسين في دورة الركن 62 المشتركة 26، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية العميد الركن توفيق المرزوق وأعضاء الهيئة التدريسية، أن العوامل الأساسية في بناء الشخصية الوطنية للشعب والدولة تعتمد على الجغرافيا التي تعد الثابت الوحيد في موقع شعب ما على خريطة العالم، بالإضافة إلى عاملي التاريخ والزمان.

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