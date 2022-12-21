محاضرة تثقيفية بإربد حول برنامج التطعيم الوطني

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد، بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اليوم الأربعاء، محاضرة تثقيفية حول البرنامج الوطني للتطعيم.



وعرض المدرب الصحي عمر العمري، خلال المحاضرة بمشاركة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي، لنشأة البرنامج الوطني للتطعيم ودوره في الحد من العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال في سن مبكرة ومنع انتشار الأمراض وأهمها شلل الأطفال والحصبة والكزاز وغيرها.

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