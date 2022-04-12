محاضرة توعوية حول السلامة العامة بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة العرامشة والفضيين الثانوية المختلطة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية عن السلامة العامة بمشاركة مجموعة من طالبات ومعلمات المدرسة.



وهدفت المحاضرة إلى اتخاذ الإجراءات السليمة والوقائية في حالة حدوث الحوادث والأخطار، ونشر وتعميم مفهوم الدفاع المدني الشامل، ورفع الحس الوقائي لدى الطلبة والكادر التعليمي للوقاية من الإصابات المختلفة، وكيفية الاستجابة السريعة في التعامل مع الأخطار.

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