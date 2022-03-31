تربية معان تحتفل بعيد ميلاد الملك وذكرى معركة الكرامة

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان، بالتعاون مع مدرسة معان الثانوية المهنية للبنات، اليوم الخميس، احتفالًا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكرى معركة الكرامة.



وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته الحفل، مندوبًا عن وزير التربية، إن "معان قصيدة منسوجة بحروف البطولة، قافيتُها حرّةٌ ثائرةٌ، ورَويُّها صامدٌ ثابتٌ، أمّا عمودُها فنبطيٌّ منْ صخرِ بترائنا الورديَّةِ، وما بينَ الصّدرِ والعجزِ في شِقَّي القصيدةِ سيقٌ يتنفّسُ منهُ الفجرُ، حينَ تغازلُ الشّمسُ ملامحَها الخجولةَ".

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