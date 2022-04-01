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الجمعة، 01-04-2022 12:29 م

حوارية حول الجرائم الالكترونية بالأغوار الشمالية

هكر


الوكيل الإخباري - نظمت مدرسة الساخنة الأساسية المختلطة في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، أمس الخميس، جلسة حوارية حول الجرائم الإلكترونية.

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وتحدث الملازم هادي البصول، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب إربد، عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.


وبين، أن التوعية بالجرائم الإلكترونية والمعرفة بالوسائل الآمنة لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت ضرورة ملحة لأفراد المجتمع، خاصة مع التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات التي رافقها نشر ملايين المعلومات الواجب تمييزها.
وعرض البصول لوسائل الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية سواءً كانت قضايا تهديد أو قضايا ابتزاز، وأبرز التشريعات التي تعالج تلك القضايا ودور وحدة الجرائم الإلكترونية في الحد منها.


 




 

 


 

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