الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 11-04-2022 01:15 ص

أوقاف الأغوار الشمالية تقيم مجلسها العلمي الهاشمي الأول

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 الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية في مسجد الشونة الكبير اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول ضمن نشاطاتها خلال شهر رمضان الفضيل، تحت عنوان " الإسلام مفهومه وأركانه وآثاره على الفرد والمجتمع".

وتحدث في المجلس بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ومدير أوقاف اللواء خالد القضاة، كل من أستاذ التفسير في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الربابعة، وأستاذ علم الحديث في جامعة آل البيت الدكتور بكر بني ارشيد .

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