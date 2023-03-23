محاضرة توعوية حول فلسفة الصوم كعبادة بالكرك

الوكيل الاخباري - عقدت كلية الشريعة بجامعة مؤتة اليوم الخميس، محاضرة توعوية حول فلسفة الصوم كعبادة وذلك انطلاقًا من دورها في الدعوة بالحكمةِ والموعظة الحسنة.



وأكد عميد الكلية الدكتور محمود المعايطة ، أهمية عقد المحاضرات العلميّة المتخصصة ذات الصلة بأحكام شهر رمضان المبارك باعتباره فرصة عظيمة للعودة إلى طريق الهداية من خلال التوبة الصادقة المتمثلة بالتقوى والحرص على أعمال الخير بكافة صورها وأشكالها.

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