استحداث الفرع الزراعي في تربية معان

الوكيل الاخباري- استحدثت تربية منطقة معان وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة، الفرع الزراعي لطلبة الأول الثانوي الذكور وفقا لمدير تربية معان وهبي آل خطاب.

اضافة اعلان



وقال آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا الفرع لم يكن متوفرا كباقي الفروع في مدارس معان، إلا أن ازدياد الطلب عليه من قبل الطلبة؛ استدعى توفير شعبة مبدئيا لهذا الفرع في مدرسة صلاح الدين الأيوبي وبقرار من وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن العدد الحالي للطلبة الملتحقين بهذا الفرع وصل إلى 30 طالبا.



وأضاف أن مديرية زراعة معان وبالتعاون مع مديرية تربية معان؛ وفرت مرافق التدريب الموجودة في مديرية الزراعة وهي البستنة والحظائر ومستلزمات أخرى، والتي تعد أساسية في المساق التعليمي، كما توفر وزارة التربية المواصلات لطلبة هذا الفرع لتسهيل العملية التعليمية في تلك المرافق، متوقعا أنه ومن خلال استحداث هذا الفرع سيزداد إقبال الطلبة على الالتحاق به،