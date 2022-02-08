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الثلاثاء، 08-02-2022 04:52 م

محاضرة حول الروبوتات والذكاء الاصطناعي في جامعة الحسين التقنية

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الوكيل الاخباري - نظمت السفارة اليابانية في عمان وجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، محاضرة عبر الإنترنت حول الروبوتات، ألقاها البروفيسور "إيشيجورو هيروشي" ، البروفيسور في جامعة أوساكا ومدير مختبرات "هيروشي إيشيجورو" في معهد أبحاث الاتصالات المتقدمة في اليابان.

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وتناولت المحاضرة التي جاءت بعنوان "معلومات حصرية عن الروبوتات: رؤية يابانية لمستقبل الذكاء الاصطناعي" الجوانب الرئيسية للبحوث حول الروبوتات في اليابان وكيف يمكن للروبوتات المساهمة في إنشاء أنظمة ذكية في المستقبل. كما سلطت المحاضرة الضوء على التقنيات والأفكار المخطط تقديمها في "إكسبو 2025 أوساكا"، كانساي ، اليابان.


واكد السفير الياباني " شيمازاكي كاورو" حرص اليابان على تعزيز التعاون مع الأردن في العديد من المجالات، لا سيما العلوم منها، وضمن الأوساط الأكاديمية والثقافية، مضيفا أن "الروبوتات والذكاء الاصطناعي هما مفتاحان لتصور وبناء مستقبل أفضل لعصرنا، وإنه لأمر رائع أن نجد شبابًا أردنيين مهتمين بالموضوع من خلال هذه المحاضرة من أحد أعظم العلماء في العالم في مجال الروبوتات".

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