مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في الكرك

الوكيل الإخباري

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- ناشد المواطن أحمد ياسين سلمان القرالة الأردنيين في البحث عن نجله المفقود محمد منذ فجر أمس السبت في منطقة العدنانية بمحافظة الكرك، وذلك بعد خروجه لأداء صلاة الفجر في مسجد الحي.وقال القرالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن نجله (22 عاما) خرج لأداء صلاة الفجر كالعادة حيث أنه يخرج يوميا ويعود وهذه المرة الأولى التي يغيب فيها ولا يعود حتى اللحظة إلى المنزل، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وجرى التعميم عليه.وأضاف أن نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من صعوبة في النظر والإدراك، مناشدا المواطنين الاتصال على الأرقام الآتية في حال وجود معلومات عنه (0797477802) و(0797080010)، أو إبلاغ الأجهزة الأمنية.وأشار إلى أن نجله كان يرتدي في ظهوره الأخير قبل فقدانه نظارات وT-shirt لون أحمر وبنطال جينز لون ثلجي ومعه عكازة لون بني.