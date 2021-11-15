محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الوكيل الاخباري- نظمت جامعة عجلون الوطنية وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة، اليوم الاثنين، محاضرة توعوية عن آفة المخدرات وآثارها على المجتمع.

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واكد مدير شرطة عجلون العقيد وصفي العزام، أن آفة المخدرات تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه الشعوب وأبناء المجتمع نظرا لإثارها السلبية على الأسرة وتمتد لتشمل جوانب الحياة كافة.



وبين أن مديرية الأمن العام وضعت سياسات للسيطرة على هذه الآفة من خلال الوقاية والمكافحة والعلاج كما حققت المديرية العديد من الإنجازات الوطنية من خلال حملات التوعية والتثقيف بهذه الآفة كما تم استحداث مركز لمعالجة الإدمان بشكل مجاني بدعم من الاتحاد الأوروبي.



ودعا إلى التصدي لهذه الآفة من خلال تعزيز التعاون للحد من آثارها وحماية الموطنين من خطرها. بدوره، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمود الروسان أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات تزامنا مع مئوية الدولة الاردنية، مبينا أن الظروف الحالية الاستثنائية التي يعيشها الوطن نتيجة جائحة كورونا تستدعي تكثيف الحملات التوعوية بمختلف القضايا والمشاكل المهمة لأبناء الوطن.



واشار إلى آفة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع وخاصة الشباب وهم الذين يشكلون النسبة الأكبر المستهدفة، مبينا أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الجهات المعنية وأبناء الوطن مع الأجهزة الأمنية من أجل محاربة المخدرات والحد منها واخذ الحيطة والحذر لتحصين الإنسان.