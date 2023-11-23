محاضرة في الهاشمية حول الحقوق العمالية في قانون العمل الأردني

الوكيل الإخباري - نظمت كلية العلوم الصيدلانية بالجامعة الهاشمية، اليوم الخميس، محاضرة عامة بعنوان "الحقوق العمالية في قانون العمل الأردني" ضمن مساق أخلاقيات وتشريعات صيدلانية، الذي تدرسه عميدة الكلية الدكتورة سجى حامد.

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وقدم المحاضرة عضو النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والمهنية/مدرب مجاز من منظمة العمل الدولية محمود سمحان تعريفًا شاملًا في أحكام قانون العمل الأردني، مشيراً أن القانون جاء لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، حيث أكد في نصوصه على أن الحقوق الممنوحة للعامل بموجب أحكامه تعتبر الحد الأدنى من الحقوق الواجبة للعامل، التي لا يجب التنازل عنها تحت أي ظرف أو أي مسمى، كما نظم القانون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد العمل المبرم بينهما.



وأشار إلى التعديلات التي طرأت على قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 منذ صدوره، وحتى عام 2023، مبيناً أحكام القانون فيما يتعلق بعقد العمل، وفترة التجربة، والعقد محدد المدة وغير المحدد في القانون، وتحديد الأجر، واستحقاق واستلام الأجر، وحماية الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية، والعمل الإضافي، وتقسيم الإجازات، والإجازات مدفوعة الأجر، إضافة إلى الإجازات غير مدفوعة الأجر، والإجازات الممنوحة للأم وغيرها.



وأكدت الدكتورة حامد أهمية توعية الطلبة بالحقوق العمالية ،خاصة الطالبات اللواتي سيعملن في القطاع الصيدلاني الخاص، إذ تشكل الصيدلانيات نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع الحيوي ويواجهن تفاوتاً في الأجور، لافتة أن الكلية تستضيف خبراء لإيصال الثقافة الحقوقية للصيادلة ضمن محاضرة عامة تركز على أبرز المفاهيم الضرورية لمعرفة الصيادلة بحقوقهم وواجباتهم كعاملين أو كأصحاب عمل أو أصحاب قرار في المستقبل.