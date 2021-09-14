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الثلاثاء، 14-09-2021 04:10 م

محافظ العاصمة يفرج عن 162 موقوفا ادارياً

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الوكيل الاخباري - قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان الافراج عن 162 موقوفا اداريا، وقال العدوان ان الافراج يأتي لمنح فرصة للاشخاص الموقوفين في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل، لغايات اعادة انخراطهم في المجتمع، وبعد التأكد بأن الافراج عنهم لا يشكل خطرا على حياتهم ولا على الامن والنظام العام ولا يشكل تهديدا للسلم المجتمعي. 

وبين العدوان انه تم دراسة ملفات المفرج عنهم اصوليا وبناءا عليه تم اتخاذ القرار، مؤكدا ان وزارة الداخلية تقوم بدورها التأهيلي والاصلاحي للأفراد الذين ينوون العودة للانخراط بالمجتمع ضمن القوانين المعمول بها.

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