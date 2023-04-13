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محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

الخميس، 13-04-2023 01:28 م

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز أنه لم تسجل أي حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة باستثناء حالة وفاة لأحد الرعاة بعد سقوطه في شق صخري أمس الأربعاء.اضافة اعلان


وقال الفايز لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم التنسيق قبل بدء المنخفض الجوي مع مختلف الجهات التنفيذية والدوائر المعنية في المحافظة للتعامل مع أي ملاحظات ترد من المواطنين وإدامة عمل القطاعات.

وأضاف أنه تم ترحيل الأسر والعائلات التي تقطن في مناطق معرضة لتشكل السيول منذ بداية فصل الشتاء وهناك فرق تجري زيارات دورية للتأكد من عدم وجود أسر في تلك المناطق حفاظا على سلامتهم.

وأشار إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت.

 




 

 


 

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