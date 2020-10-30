الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 12:53 م

محافظ الكرك يدعو لعدم إقامة فعاليات إنتخابية مخالفة لأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ الكرك الدكتور بلال النسور، رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بملف كورونا في المحافظة، على عدم إقامة أي فعالية انتخابية يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً.

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وقال النسور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الاجراء يأتي تنفيذًا لأوامر الدفاع وتماشيًا مع القرارات والإرشادات الحكومية الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان أي ممارسات تخالف اجراءات الصحة والسلامة العامة بهذا الخصوص لن يتم التهاون معها وسيصار لاتخاذ الإجراءات الحازمة قانونيًا وإداريًا بخصوصها.


--(بترا)

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