محافظ المفرق: خطة طوارئ نموذجية لفصل الشتاء

الوكيل الإخباري - أكد محافظ المفرق، سلمان النجادا، أنه تم تحديد بعض المواقع الخطرة في المحافظة والتي تم التعامل معها خلال فصول الشتاء الماضية، لغايات وضع خطة طوارئ نموذجية لفصل الشتاء الحالي.

اضافة اعلان



وأضاف، خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة، أن محافظة المفرق عمدت مبكرا للإعداد والتعديل على خطة الطوارئ لفصل الشتاء الحالي، حيث تم الأخذ ببعض الملاحظات والتعديلات، لافتا إلى أنه يتم إعداد خطة طوارئ محكمة تتضمن تبيان الواجبات المطلوبة من كل جهة حكومية معنية بالتعامل مع إشكاليات فصل الشتاء وغيرها من المتطلبات الخاصة بهذا الفصل.



وبين النجادا أنه تم تشكيل لجنة طوارئ برئاسة نائب محافظ المفرق، و14 لجنة متواجدة في الوحدات الإدارية بمختلف أنحاء المحافظة، إضافة إلى الأجهزة التنفيذية الأخرى.

