الدوريات الخارجية تُحذر: هذه الطرق تشهد تشكل كثيف للضباب - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إن طرق خارجية تشهد منذ صباح اليوم تشكّل للضباب، ومدى الرؤية الأفقية فيها قليل.وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء يشهد تشكّل للضباب، ومدى الرؤية الأفقية أقل من 50 متراً، وطريق الحرة - الزرقاء مدى الرؤية الأفقية من 20-50 متراً، وطريق الزرقاء - جرش مدى الرؤية الأفقية 30 متراً.وأضاف أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث كان أبرزها، حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ونتج عنه 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم ترك مسافة الأمان الكافية.وأوضح الصمادي أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق إربد - عمّان، منطقة مثلث المشيرفة، ونتج عن الحادث إصابتين، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.ودعا الصمادي السائقين إلى القيادة على مبدأ "الضعف والنصف" أي السير بنصف السرعة المقررة، واتخاذ ضعف مسافة الأمان، واستخدام الإضاءة الخافتة، والابتعاد عن استخدام الرباعي، واتباع الخطوط على أطراف الطريق.