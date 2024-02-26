الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

جماعة الحوثي تسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل شرطاً

"لن أشارك معكم بالابادة " .. اعلام عبري يكشف آخر كلمات الجندي الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه

راتب شهري وتأمين طبي .. منح دراسية للأردنيين في الخارج

الدوريات الخارجية تُحذر: هذه الطرق تشهد تشكل كثيف للضباب - أسماء

استشهاد شاب متأثرا بإصابته في جنين

الاحتلال يعتقل العشرات من عمال غزة في نابلس

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة جنوب قطاع غزة

واشنطن تعلن التوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق هدنة محتمل في غزة

جيش الاحتلال: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة بقطاع غزة

الذهب يتراجع عالمياً وترقب لموعد أول خفض للفائدة

الإثنين، 26-02-2024 08:32 ص

الدوريات الخارجية تُحذر: هذه الطرق تشهد تشكل كثيف للضباب - أسماء

525


الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إن طرق خارجية تشهد منذ صباح اليوم تشكّل للضباب، ومدى الرؤية الأفقية فيها قليل. اضافة اعلان


وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء يشهد تشكّل للضباب، ومدى الرؤية الأفقية أقل من 50 متراً، وطريق الحرة - الزرقاء مدى الرؤية الأفقية من 20-50 متراً، وطريق الزرقاء - جرش مدى الرؤية الأفقية 30 متراً.

وأضاف أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث كان أبرزها، حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ونتج عنه 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم ترك مسافة الأمان الكافية. 

وأوضح الصمادي أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق إربد - عمّان، منطقة مثلث المشيرفة، ونتج عن الحادث إصابتين، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ودعا الصمادي السائقين إلى القيادة على مبدأ "الضعف والنصف" أي السير بنصف السرعة المقررة، واتخاذ ضعف مسافة الأمان، واستخدام الإضاءة الخافتة، والابتعاد عن استخدام الرباعي، واتباع الخطوط على أطراف الطريق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
qHbXV

راتب شهري وتأمين طبي .. منح دراسية للأردنيين في الخارج

فرص عمل

وظائف شاغرة بالقطاع الحكومي - تفاصيل

M63A8879

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

0

الملك يترأس جلسة في مجلس الوزراء ويصدر توجيهات الى الحكومة

1

الصفدي: على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي بوقف الحرب على غزة

1

الملك يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا في إطار جهود التوصل لوقف الحرب في غزة

أخبار متعلقة
323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

تدهور مركبة على طريق إربد- عمّان وتصادم مركبتين على طريق القطرانة

AWN_14de4image_story

الدوريات الخارجية: تشكّل للضباب على هذه الطرق - أسماء

FWz6lwjXoAIbHAV

5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

120242581627731091857

4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

422269647_707193208263152_8403631689192866714_n

طوارئ بمختلف البلديات والتعامل مع ارتفاع منسوب المياه وإغلاق عبارات وانهيار جدران - صور