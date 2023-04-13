محافظ عجلون: التعامل مع ملاحظات بسيطة خلال المنخفض

الوكيل الإخباري

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- أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أن الملاحظات التي تعاملت معها غرفة العمليات الرئيسية خلال المنخفض الجوي كانت بسيطة.وقال الشريف لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم رفع جاهزية غرفة العمليات بالتنسيق مع جميع الدوائر والجهات المعنية مثل البلديات والأشغال والكهرباء للتعامل مع مختلف الملاحظات التي ترد إليها مباشرة وتعمل على مدار الساعة.وأضاف أن هناك فرق متواجدة في الميدان للعمل على إدامة الحياة ولتلافي حدوث أي معيقات، لافتا إلى أن جميع الطرق سالكة ولا توجد أي معيقات في عجلون.ودعا محافظ عجلون المواطنين إلى اتباع الارشادات والنصائح التي تصدر عن الجهات الرسمية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى.