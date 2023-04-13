الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الحموي: الطلب على الخبز اعتيادي

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

مصادر: البت بقرار تأجيل أو عدم تأجيل أقساط القروض خلال الأسبوع القادم

اندلاع النيران في مقر لويس فيتون بباريس بعد اقتحامه من قبل عشرات المحتجين

120 مليون دولار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال 3 أشهر

تقرير: تباطؤ التضخم الأمريكي إلى 5 % غير كافٍ لوقف رفع الفائدة

الأرصاد: الجامعة الأردنية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة - ارقام

ضبط 97 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية للدجاج

فيديو - إصابة بحادث إصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق العدسية

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

الخميس، 13-04-2023 03:09 م

محافظ عجلون: التعامل مع ملاحظات بسيطة خلال المنخفض

IMG_3823


الوكيل الإخباري - أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أن الملاحظات التي تعاملت معها غرفة العمليات الرئيسية خلال المنخفض الجوي كانت بسيطة.اضافة اعلان


وقال الشريف لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم رفع جاهزية غرفة العمليات بالتنسيق مع جميع الدوائر والجهات المعنية مثل البلديات والأشغال والكهرباء للتعامل مع مختلف الملاحظات التي ترد إليها مباشرة وتعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن هناك فرق متواجدة في الميدان للعمل على إدامة الحياة ولتلافي حدوث أي معيقات، لافتا إلى أن جميع الطرق سالكة ولا توجد أي معيقات في عجلون.

ودعا محافظ عجلون المواطنين إلى اتباع الارشادات والنصائح التي تصدر عن الجهات الرسمية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220236154842192599689

الحموي: الطلب على الخبز اعتيادي

IMG-20230413-WA0049-1536x1018

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

ef70feab-whatsapp-image-2023-04-13-at-2.10.52-pm-1536x1023

المهندسين تسلم مفاتيح منزلين لأسر عفيفة في مأدبا وكسوة 250 يتيما

4202312145330226016410

مصادر: البت بقرار تأجيل أو عدم تأجيل أقساط القروض خلال الأسبوع القادم

WhatsApp Image 2023-04-13 at 1.55.46 PM

انهيار جدار استنادي في خلدا جراء الأمطار - صور

420239172111207673365

أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-13 at 1.31.13 PM

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

M63A2668

المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 106.5%

302602090_457824876398373_4458869554265857905_n

لجان الزكاة في عجلون تقيم إفطاراً رمضانياً للأيتام

420233172248637020348

توزيع طرود غذائية ومساعدات نقدية على أسر في عجلون

335882990_228822843037539_3827170833482544099_n

مهلة لتصويب أوضاع شركات النقل السياحي المتخصص

11202289480389636148 (1)

الحكومة تمدد تقديم الدعم المالي لمشغلي النقل العام